Совмин определил условия прохождения сертификации тягачей и грузовиков без испытаний

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил условия прохождения сертификации тягачей и грузовиков без испытаний. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 мая 2019 года №277, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сертификаты соответствия требованиям регламентов и директив Европейского союза в части показателей выбросов вредных веществ уровня требований "Евро 6", выданные уполномоченными органами ЕС, признаются при подтверждении соответствия отдельных транспортных средств, с момента выпуска которых прошло не более 1 года. Речь идет о тягачах седельных (с полной массой транспортного средства свыше 12 т, но не более 20 т), а также о моторных транспортных средствах (для перевозки грузов с полной массой транспортного средства более 20 т, но не более 50 т).

Документом определено, при каких условиях органы по сертификации продукции осуществляют сертификацию транспортных средств без проведения их испытаний в аккредитованных лабораториях (центрах). Так, вместе с заявкой на сертификацию нужно подать копии сертификатов соответствия требованиям регламентов и директив Евросоюза в части показателей выбросов вредных веществ уровня требований "Евро 6", выданных уполномоченными органами, которые включены в перечень технических служб ЕС "New Approach Notified and Designated Organisations (Motor vehicles - Approval authorities in the Member States)". Сертификация также проходит без испытаний, если на транспорте есть маркировка об официальном утверждении типа транспортного средства, предусмотренная в Евросоюзе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.-0-