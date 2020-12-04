Совмин освободил от НДС ряд работ по благоустройству населенных пунктов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров освободил от обложения налогом на добавленную стоимость ряд работ по благоустройству населенных пунктов. Перечень таких работ закреплен постановлением Совмина от 3 ноября 2020 года №695, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В перечень внесено комплексное содержание придомовых территорий, озелененных территорий парков, скверов, бульваров, зон отдыха, лесопарков, а также уборка, мойка и поливка улиц, уборка и вывоз снега, льда, мусора, посыпка дорог противогололедным материалом.

Не будут облагаться НДС работы по озеленению населенных пунктов, наружному освещению, содержанию и оформлению мест проведения массовых мероприятий, ликвидации последствий стихийных бедствий, содержанию и ремонту велопарковок, набережных, фонтанов и др.

В список работ вошли отлов бешеных и безнадзорных животных, диких зверей, оказавшихся в черте населенного пункта, снятие, ликвидация гнезд птиц и жалоносных насекомых.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-