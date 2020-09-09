Совмин разрешил "Белэксимгаранту" заключить договоры добровольного страхования экспортных рисков

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило "Белэксимгаранту" заключить новые договоры добровольного страхования экспортных рисков. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 сентября 2020 года №523 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Белэксимгаранту" разрешено заключить с ОАО "Банк развития Республики Беларусь" договоры добровольного страхования риска невозврата и (или) просрочки возврата экспортных кредитов, предоставленных этим акционерным обществом банку Eastern and Southern African Trade and Development Bank (Республика Бурунди/Республика Маврикий) для оплаты продукции, реализованной ОАО "Гомсельмаш", "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" и "Минский тракторный завод", а также ООО "Мотовелозавод" и "Пожснаб".

Также с Банком развития "Белэксимгарант" заключит договор добровольного страхования риска невозврата или просрочки возврата экспортного кредита, предоставленного этим банком компании Finmining Pte. LTD (Сингапур) для оплаты карьерных самосвалов ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-