Совмин скорректировал план развития отстающих регионов Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало план развития отдельных регионов Беларуси, отстающих по социально-экономическому развитию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 марта 2021 года №119, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Из всех административно-территориальных единиц Беларуси определено 30 районов (ранее 31 район), отстающих по социально-экономическому развитию. В их число вошли четыре района в Брестской области, шесть в Витебской, семь в Гомельской, два в Гродненской, три в Минской, восемь в Могилевской области.

Документом предусмотрено создание новых предприятий и производств, модернизация действующих предприятий, формирование необходимой производственной и социальной инфраструктуры. Уточнены объемы финансирования, необходимые для реализации инвестиционных проектов в отдельных регионах в 2021-2025 годах.

План направлен на сокращение разрыва по уровню и качеству жизни населения путем раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, улучшения инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого района.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-