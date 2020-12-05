Совмин согласовал продление санации "Лунинецлеса" и Светлогорского домостроительного комбината

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси согласовало продление санации двух предприятий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 декабря 2020 года №697, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Сомин согласовал ходатайство Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности о продлении до 24 сентября 2023 года срока санации ОАО "Лунинецлес".

Срок санации ОАО "Светлогорский домостроительный комбинат" Гомельскому облисполкому разрешили продлить до 12 августа 2025 года.

Постановление принято в соответствии с законом от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".-0-