Совмин урегулировал порядок реализации государственного соцзаказа в области здравоохранения

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с постановлением Совета Министров от 22 апреля 2021 года №236 утверждено положение, которым определены условия и порядок реализации государственного социального заказа в области здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой портал.

Это касается заказа, финансируемого за счет субсидий из средств местных бюджетов в рамках мероприятий госпрограмм в области здравоохранения на оказание, участие в оказании медпомощи, реализацию проектов в области здравоохранения, направленных на повышение доступности оказания медпомощи, предоставляемых индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, негосударственным организациям здравоохранения, а также негосударственным некоммерческим организациям.

Предоставление субсидий производится при оказании и участии в оказании медицинской помощи - не более предельной суммы расходов в месяц на одного гражданина по видам и условиям оказания медпомощи, определяемой Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. Они направляются на зарплату и начисления на зарплату работникам исполнителей, рассчитанную по условиям оплаты труда работников бюджетных организаций, а также расходы на оплату трудовых отпусков, осуществление единовременной выплаты на оздоровление и оказание матпомощи работникам, оказывающим медицинскую помощь. Кроме того, на вознаграждения и начисления на вознаграждения по гражданско-правовым договорам за участие в оказании медпомощи, заключенным исполнителями с физлицами, на приобретение средств индивидуальной защиты для исполнителя, а также при реализации проектов в области здравоохранения - на частичное финансирование текущих расходов на их реализацию.

Реализация заказа, финансируемого путем предоставления субсидий, производится исполнителями на конкурсной основе. Положение о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа в области здравоохранения также утверждено данным постановлением. Помимо этого правовым актом установлена типовая форма договора на выполнение такого заказа.

Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом должны быть приняты меры по реализации постановления №236.Правовой акт вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-

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