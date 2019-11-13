Совмин установил объемы заказа в 2020 году на поставку необработанных шкур КРС для госнужд

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил объемы заказа на поставку (заготовку, закупку) необработанных шкур крупного рогатого скота для республиканских государственных нужд на 2020 год. Это предусмотрено постановлением Совмина №756 от 11 ноября 2019 года, которое официально опубликовано на
Согласно документу, закупки бычины по госзаказу предусматриваются в объеме 405,8 тыс. штук, яловки - 367,5 тыс. штук.
Концерн "Беллегпром" определен государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья для республиканских госнужд. Облисполкомам и концерну поручено в месячный срок обеспечить заключение договоров по закупке и контроль за их исполнением.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.-0-