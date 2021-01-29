Совмин установил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров в 2021 году

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров установил на 2021 год размеры компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и упаковки. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №47 от 27 января 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлен размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей), при условии использования или обезвреживания этих отходов. Размер компенсации предусмотрен за 1 т отходов. Например, для бумаги и картона он составляет Br150, для отходов стекла - Br180. Компенсация сбора ПЭТ-бутылок установлена на уровне Br250, отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок) - Br150.

Что касается размеров компенсации расходов по сбору отходов, полученных в результате их сортировки или собранных в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, при условии использования или обезвреживания этих отходов, то они установлены в следующих размерах: отходы бумаги и картона - Br90 за 1 т, отходы стекла - Br140, ПЭТ-бутылки - Br150, отходы пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок) - Br150.

Установлены и размеры компенсации по другим видам отходов: отходы электрического и электронного оборудования крупногабаритного - Br625 за 1 т, отходы электрического и электронного оборудования среднегабаритного - Br725, отходы электрического и электронного оборудования мелкогабаритного - Br815, масла моторные, смазочные отработанные, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива, - Br100, изношенные шины, покрышки и камеры резиновые - Br150, ртутные лампы (компактные) отработанные - Br1,1 за штуку, люминесцентные трубки отработанные, ртутные термометры отработанные - 83 копейки за штуку, отработанные элементы питания (батарейки) - Br5500 за 1 т.

При повторном использовании этих видов отходов самими юрлицами и ИП или передаче их другим субъектам для повторного использования будут применяться меньшие ставки компенсации.

Размер компенсации юрлицам и ИП расходов по применению типов упаковки, способствующих достижению целей ресурсосбережения, охраны окружающей среды и экологической безопасности, составит 15 копеек за стеклянную бутылку объемом от 0,5 до 1 л для розлива молока и стеклянную бутылку объемом от 0,33 до 1 л для розлива негазированной питьевой воды.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-