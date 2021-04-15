Совмин установил временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, кукурузы и гречихи

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси устанавливается временный запрет на вывоз пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 апреля 2021 года №221, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Запрет будет действовать на вывоз указанных товаров за пределы Беларуси в государства - члены ЕАЭС вне зависимости от их страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в не являющиеся членами союза страны при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Запрет не будет распространяться на данные товары в некоторых случаях. Например, при вывозе за пределы Беларуси для международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Исключение касается и международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также перемещения товаров между территориями государств - членов союза через третьи страны. Также запрет не распространяется на случаи помещения под таможенные процедуры в ином государстве - члене ЕАЭС, перемещения транзитом через территорию Беларуси.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.-0-