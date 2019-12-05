Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2020 год

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. План национальных выставок (экспозиций) Беларуси в иностранных государствах на 2020 год утвержден постановлением Совета Министров от 4 декабря 2019 года №836, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению, национальные экспозиции будут продемонстрированы в марте на международной туристической выставке ITB Berlin (Германия), а также на международной выставке изобретений Inventions Geneva (Швейцария).

Кроме того, весной 2020 года белорусские экспозиции будут презентованы на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства Food & Hotel Asia в Сингапуре, на выставках Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо (Зимбабве) и PLMA World of Private Label в Амстердаме (Нидерланды).

Беларусь в 2020 году будет представлена и на таких форумах, как международная строительная выставка UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), III Китайская международная выставка импорта в Шанхае.-0-