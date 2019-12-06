Совмин утвердил положение о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия утверждено постановлением Совета Министров от 4 декабря 2019 года №833, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Положением определяется правовой статус департамента и его руководителя. Согласно документу, департамент является структурным подразделением центрального аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия с правами юридического лица, наделенным государственно-властными полномочиями. Он осуществляет государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии, а также иные полномочия.

Кроме того, департамент руководит деятельностью государственной ветеринарной службы, осуществляет методическое руководство работой ветеринарных служб Министерства обороны, органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, разрабатывает проекты нормативных правовых актов, выдает разрешения на ввоз и транзит товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

Его возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор департамента, являющийся главным государственным ветеринарным врачом - главным государственным ветеринарным инспектором Беларуси.

Постановление принято во исполнение указа от 28 июня 2019 года №252 "О государственной ветеринарной службе" и вступает в силу с 4 января 2020 года.-0-