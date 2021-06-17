Совмин утвердил положение о перечнях мест размещения нестационарных объектов торговли и общепита

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство урегулировало порядок разработки перечней мест размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), а также маршрутов движения передвижных объектов торговли и общепита. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №331, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно положению эти перечни разрабатывают городские (кроме Минска), районные исполкомы, местные администрации районов в столице. Они включают места размещения нестационарных объектов и маршруты движения передвижных объектов, расположенные на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, на плоскостных сооружениях, находящихся в государственной собственности и расположенных на землях общего пользования.

При разработке перечней учитывается создание условий для улучшения обслуживания населения, включая соблюдение нормативов государственных социальных стандартов, содействие развитию торговли и общепита, соответствие правилам благоустройства и содержания населенных пунктов, строительным проектам в стадии реализации. Также принимается в расчет соответствие обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области архитектурной деятельности, природоохранным, санитарно-эпидемиологическим, в сфере пожарной безопасности, а также законодательства в сфере охраны историко-культурного наследия.

Положением также установлены случаи, при которых не допускается включение в перечни мест размещения нестационарных объектов и маршрутов движения передвижных объектов.

Перечни размещаются на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в течение пяти рабочих дней со дня их определения.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-