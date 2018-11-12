Создание благоприятной бизнес-среды в Беларуси будет приоритетом для правительства - Румас

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание благоприятной бизнес-среды в Беларуси будет приоритетом экономической политики правительства, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на открытии Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В практическом плане для поддержки бизнеса государством предприняты серьезные шаги. Почти год как работает либерализационный пакет, и уже есть конкретные результаты - растет количество создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, заработал уведомительный порядок открытия своего бизнеса. Правительством принята новая программа деятельности до 2020 года. В ней вопрос создания благоприятной бизнес-среды закреплен в качестве основного приоритета экономической политики", - отметил Сергей Румас.

Недавно принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, которая сформировала новую повестку дня по вопросам госрегулирования данного сектора экономики. "Документ является результатом тесного взаимодействия бизнеса и власти и содержит нормы, реализация которых придаст дополнительный импульс для выхода на новый качественный уровень развития малого и среднего предпринимательства", - считает глава правительства. Следующим шагом будет актуализация госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство".

"Очевидно, что создаваемое прозрачное, предсказуемое и выгодное законодательство, исключающее принятие избыточных обременений и новых барьеров, станет для бизнеса гарантом стабильности работы на нашем рынке", - подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас констатировал, что интерес к Всемирной неделе предпринимательства растет, количество участников ежегодно увеличивается. В правительстве это оценивают как выражение доверия к проводимой в стране политике либерализации бизнеса, раскрепощения деловой инициативы и создания благоприятных условий для реализации бизнес-идей. "Правительство рассматривает этот международный проект как значимую площадку для ведения цивилизованного диалога между властью и бизнес-сообществом по проблемным вопросам и перспективам развития белорусской экономики", - сказал он.

Премьер-министр также выразил благодарность всем предпринимателям. "В реалиях сегодняшнего дня вы оперативно реагируете на вызовы и потребности рынка, генерируете новые идеи, воплощаете их в жизнь и тем самым вносите значительный вклад в поддержку стабильности белорусской экономики и создание предпосылок для ее уверенного роста", - отметил он.

Сергей Румас также посетил выставку инновационных проектов, которая открылась на площадке выставочного центра "Белэкспо".

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства организуется с 2011 года. В этом году основные мероприятия проходят на площадке "Белэкспо" с 12 по 18 ноября.-0-

Фото Максима Гучека