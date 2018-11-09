СП по выпуску белорусских лифтов откроется в Красноярском крае

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Красноярском крае (Россия) готовится к открытию совместное предприятие с участием ОАО "Могилевлифтмаш", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В апреле 2018 года в рамках заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Красноярского края было подписано соглашение о создании совместного предприятия между ОАО "Могилевлифтмаш" и красноярской компанией ООО "Строй-Енисей", - отметили в пресс-службе. - Сейчас на предприятии проходят последние подготовительные работы, было закуплено и установлено современное оборудование".

Ранее для анализа технических возможностей компании ООО "Строй-Енисей" Красноярск посетила специальная комиссия "Могилевлифтмаша". Она пришла к заключению, что изготовленные на предприятии образцы лифтового оборудования полностью соответствуют конструкторской документации.

Красноярское предприятие нацелено на выпуск до 350 лифтов в год с дальнейшим расширением локализации производства, добавили в пресс-службе.-0-