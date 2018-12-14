S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларусбанка

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО "АСБ Беларусбанк" на уровне В/В, прогноз изменения рейтингов "стабильный", сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Данная оценка отражает лидирующие позиции банка на рынке, а также предоставление текущей поддержки со стороны правительства, что обусловлено как важной ролью банка при оказании банковских услуг населению, так и его значением для экономики в целом. Бизнес-позиция банка оценена S&P Global Ratings как сильная, структура ресурсной базы как стабильная и диверсифицированная. Уровень показателей фондирования ОАО "АСБ Беларусбанк" выше среднего по банковскому сектору Беларуси.

"Подтверждение кредитных рейтингов банка свидетельствует о прозрачности и открытости деятельности Беларусбанка, демонстрирует высокий уровень платежеспособности финансового учреждения как надежного делового партнера, способствует привлечению инвестиций в экономику Беларуси", - отметили в банке.-0-