Спрос на перевозки, особенно в российском направлении, сейчас очень высок - Авраменко

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на международные перевозки, особенно в российском направлении, сейчас очень большой - и наметился позитивный диалог с зарубежными коллегами в решении этого вопроса. Об этом заявил Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Из-за пандемии коронавируса нового типа в прошлом году во всем мире существенно сократилось транспортное сообщение, особенно международное. Фактически с апреля 2020-го в Беларуси прекратилось все железнодорожное сообщение, до минимума сведены авиаперевозки.

По словам министра, много было сделано для того, чтобы сохранить коллективы и минимизировать последствия. "Думаю, нам удалось, - заключил он. - И сегодня начинаем поступательно двигаться вперед".

Спрос на перевозки сейчас очень большой. "Особенно в российском направлении. Мы понимаем, что сегодня нам не хватает железнодорожного и авиационного сообщения, постоянно ведем диалог с коллегами в части увеличения количества рейсов, увеличения непосредственно железнодорожного сообщения и по другим городам - Москва, Санкт-Петербург, Сочи и т.д. Процесс достаточно позитивный, но, вместе с тем, возникают все новые определенные риски, связанные с пандемией. Надеемся, что это поступательное движение продолжится - и в летний отпускной сезон мы войдем с хорошей чартерной программой, где будет предложено достаточно большое количество рейсов", - отметил Алексей Авраменко.

Говоря о российском направлении, отдельно он остановился на скоростном поезде "Ласточка", который связал Минск и Москву и курсирует ежедневно. Билеты разбирают быстро. "На первый рейс, а там 349 посадочных мест, билеты были проданы чуть более чем за 3 часа", - привел данные министр.

"Ласточка" - совместный проект Белорусской железной дороги и РЖД. И это новый формат услуг на белорусском рынке. Добраться из центра Минска до центра Москвы (или обратно) теперь можно всего за 6 часов 50 минут, причем рейсы дневные. В эконом-классе билет стоит Br50. Сопоставляя цены и услуги - это серьезный конкурент авиаперевозкам между двумя столицами. "Нам надо восстановить объем перевозок, который был, - обозначил задачу в авиасообщении Алексей Авраменко. - Спрос огромный, и это влияет на цену билета на самолет". Был период, когда цена на самолет и поезд сблизилась. Сейчас разрыв большой, как раз из-за небольшого числа рейсов.

В целом, среди перспектив развития авиасообщения Беларуси он назвал такие актуальные задачи, как развитие Национального аэропорта и авиакомпании как международного хаба и запуск дальнемагистральных рейсов (прежде всего в США) с зарубежными партнерами; подготовка проекта создания скоростного сообщения центра Минска и с Национальным аэропортом.-0-