Сразу 11 резидентов зарегистрированы в "Великом камне" на форуме по региональному сотрудничеству

2 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Сразу 11 новых резидентов зарегистрировали сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь". Общее число резидентов парка возросло до 55, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем заявленных новыми резидентами парка инвестиций составляет около $60 млн.

Александр Ярошенко

Как отметил в беседе с журналистами глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, вместе с увеличением количества резидентов расширяется и их география. "Если раньше мы говорили про восемь стран, то сейчас мы расширяем географию, в частности европейскую. Сегодня Швейцария заходит в наш парк с двумя проектами, Эстония участвует в совместном проекте с белорусами и литовцами", - рассказал он. Лозунг парка "Мы ждем инвесторов из любой страны мира" находит практическое отражение и подтверждение.

По оценке Александра Ярошенко, в ближайшие нескольких лет количество резидентов "Великого камня" вырастет как минимум до 85, не менее 30 компаний к концу 2020 года начнет выпускать продукцию. В частности, планируется, что 10 производств будут запущены в этом году.

Во время сегодняшнего форума подписаны соглашения, которые будут способствовать всестороннему развитию парка. "Речь идет о серьезных соглашениях в области цифровой трансформации Шелкового пути", - пояснил глава администрации. Среди других - соглашение о совместном инвестировании в рамках программы "Искра" на базе научно-инновационного центра в Китайско-белорусском индустриальном парке, меморандум о совместных действиях по созданию ЗАО "Международный терминал Великий камень", меморандум о взаимопонимании в отношении развития сотрудничества в финансовом секторе и соглашение о конфиденциальности между компанией Gansu provincial highway aviation tourism investment group CO., LTD и ОАО "Белинвестбанк".

Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" проходит сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Главная тема форума - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Среди его участников представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов. Организаторами форума выступают Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции Китайской Народной Республики. Соорганизаторы - Белорусская торгово-промышленная палата, Бюро по содействию внешней торговле при Министерстве коммерции КНР, администрация индустриального парка "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является международной площадкой для создания высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности с применением беспрецедентных льгот и преференций.-0-

Фото Рамиля Насибулина