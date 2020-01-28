28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя грузоподъемность проданных в 2019 году самосвалов БелАЗ выросла до рекордных 123 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

"Средняя грузоподъемность реализованных самосвалов составила 123 т, что является максимальным годовым значением за всю историю предприятия", - сообщили в пресс-службе.

Лидирующее место в общем объеме отгрузки заняли карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т - 27%, 220-240 т- 24% и 45 т - 13%. Суммарная доля данных классов грузоподъемности составила 64%.

Самая продаваемая модель - БелАЗ-75131, на ее долю приходится 23% от общего объема реализованной техники.

Объем инвестиций в основной капитал в целом по холдингу за 2019 год составил почти Br73,9 млн, из них на покупку оборудования направлено Br45,9 млн. Чистая прибыль - чуть более Br266 млн.

География внешнеторгового партнерства предприятия в 2019 году насчитывала 48 стран. В первую пятерку партнеров по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт и импорт) вошли Россия, Великобритания, Украина, Узбекистан, США.

Наиболее востребована техника БелАЗ у предприятий угольной, металлургической, железорудной, алмазо- и золотодобывающей промышленности.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-