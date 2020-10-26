Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br1264,5

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре составила Br1264,5, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В августе средняя заработная плата работников составляла Br1276,4, в июле - Br1287,5.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в сентябре достигла Br1780,8 (темп роста к сентябрю минувшего года - 109,3%). В Минской области средняя зарплата составила Br1239,8 (104,6%), Гомельской - Br1131,4 (107,7%), Гродненской - Br1102,4 (108%), Брестской - Br1088,8 (105,7%), Витебской - Br1061,1 (105,5%), Могилевской - Br1036,6 (104,7%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8%.

Больше всего в июне получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5503,3), деятельность воздушного транспорта (Br2816,8), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2663,2), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2233,5), горнодобывающая промышленность (Br2110,2), производство химических продуктов (Br1985,5).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br593,3), сферы творческой деятельности и развлечений (Br679,6), занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br703,9), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br714,7), тем, кто занимается рыболовством или рыбоводством (Br764,8), работает на водном транспорте (Br780,9).-0-