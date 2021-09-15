Средняя зарплата в системе Минлесхоза сегодня составляет Br1390

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя заработная плата в целом по организациям Минлесхоза на сегодняшний день составляет Br1390. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Средняя заработная плата у нас растет и на сегодняшний день составляет Br1390 в целом по Министерству лесного хозяйства. Такой уровень зарплаты в небольших городах и регионах позволяет нам привлечь и удержать в отрасли компетентных и высококвалифицированных специалистов. К слову, у нас постоянно растет и численность работников, сегодня она составляет 39 тыс. человек", - рассказал первый замминистра.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, Валентин Шатравко отметил, в отрасли наблюдается текучка кадров. "Текучка кадров в определенной степени, конечно, есть. Но мы принимаем меры по улучшению жилищных условий для наших сотрудников, так как прекрасно понимаем, что лесничества расположены в сельской местности, и условия проживания там могут быть где-то получше, а где-то и похуже. Есть и другие вопросы, которые надо сегодня решать для того, чтобы закрепить кадры, потому что в сельской местности еще не совсем созданы те условия, которые хотелось бы видеть молодежи", - пояснил он.

Также первый заместитель министра сообщил, что организации отрасли выполняют все показатели социально-экономического развития: планомерно увеличивается выручка, растет заработная плата работников, в организациях проводятся системная модернизация, перевооружение, закупается необходимая техника.-0-