6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синтетические средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию с 24 апреля 2020 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Как пояснили в МАРТ, соответствующим постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года №706 вводится обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования в отношении синтетических моющих средств для стирки (в виде порошка, гранул, паст, различных таблеток, блоков, а также жидких средств). Это делается для защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции.

Норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.-0-