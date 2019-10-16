Срок санации ОАО "Конфа" продлен до 1 ноября 2024 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал ходатайство "Белгоспищепрома" о продлении до 1 ноября 2024 года срока санации ОАО "Конфа". Это предусмотрено постановлением Совмина от 15 октября текущего года №701, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Решение принято в соответствии со ст.125 закона "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".

Кондитерская фабрика "Конфа" работает на рынке с 1954 года. Имеет узкоспециализированное оборудование - производственные линии по выпуску мучных кондитерских изделий (пряников, печенья, вафель) и зефира на пектине. Специализация фабрики - производство заварных пряников, классических и с фруктовой начинкой. Ассортиментный перечень включает более 110 наименований продукции.-0-