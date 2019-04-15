Сроки продажи госдоли Белинвестбанка прорабатываются в правительстве

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия и сроки продажи государственной доли ОАО "Белинвестбанк" прорабатываются совместно с представителями Европейского банка реконструкции и развития и правительством, сообщил журналистам председатель правления банка Андрей Бриштелев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если предложение поступило, то оно поступило собственнику. Пакет документов находится у собственника - правительства. Все условия сделки, сроки, подходы прорабатываются совместно с представителями ЕБРР и правительством", - отметил Андрей Бриштелев.

Как сообщалось, намерение ЕБРР войти в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк" подтвердил в начале марта нынешнего года журналистам президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти после встречи с Президентом. Глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский 10 января сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает завершить сделку по вхождению в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк" в первом полугодии 2019 года. Основная задача вхождения в акционерный капитал - нарастить стоимость банка для привлечения в последующем стратегического инвестора.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. По объему активов и ресурсной (клиентской) базы входит в шестерку лидеров. Начиная с 2015 года в банке реализуется Программа институционального развития, направленная на повышение его эффективности и коммерциализацию. Данная программа осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

ЕБРР - международный банк, который способствует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. 67 стран, а также ЕС и ЕИБ являются акционерами Банка. Инвестиции ЕБРР направляются на создание конкурентоспособных экономик в своих регионах, в том числе имеющих хорошее управление, экологически ориентированных, устойчивых и многоотраслевых. -0-