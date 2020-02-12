США рассчитывают поставлять газ в Беларусь через Литву

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки рассчитывают в будущем поставлять газ в Беларусь через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил посол США в Литве Роберт Гилкрист в интервью агентству BNS.

"Я хотел бы, чтобы сжиженный природный газ, поставляемый США через Клайпеду, вышел на литовский рынок и, возможно, в Беларусь", - сказал посол США.

Роберт Гилкрист заявил, что он обсуждал этот вопрос с представителями Госдепартамента США в Вашингтоне и планирует обсудить его на встречах с правительством Литвы.

На вопрос о том, ведутся ли в настоящее время конкретные переговоры о поставках газа в Беларусь, посол США сказал, что идея относительно нова, но есть надежда на результат.

"Секретарь (Госсекретарь США Майкл Помпео) побывал там полторы недели назад. Поэтому я думаю, что все это еще относительно ново, но я уже знаю, что США заинтересованы в этом и что об этом будет сказано на заседаниях правительства в ближайшие дни", - сказал Роберт Гилкрист.

В свою очередь министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в комментарии BNS заявил, что Беларусь могла бы покупать газ через Клайпедский терминал, а затем использовать схему обмена. "Литва неоднократно заявляла, что готова помочь Беларуси в диверсификации своих источников энергии", - сказал министр.

"Беларусь уже может извлечь выгоду из Клайпедского терминала СПГ и газовой инфраструктуры Литвы, воспользовавшись коммерческими возможностями обмена и покупкой газа через Клайпедский терминал СПГ", - добавил Жигимантас Вайчюнас.

По словам министра, еще больше возможностей для импорта газа в Беларусь откроется с начала 2022 года, когда начнет действовать литовско-польский газопровод GIPL. "Это будет еще один альтернативный газовый маршрут для Беларуси. Тем более что рынки Балтии сливаются с европейским рынком, и станет возможным привлечь более крупных поставщиков газа, что в свою очередь усилит конкуренцию и обеспечит более выгодные цены на газ", - сказал Жигимантас Вайчюнас.

Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Беларусь 1 февраля. После переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко он заявил, что США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.-0-