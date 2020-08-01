Стабильная работа, сохранение коллектива и высоких позиций - Ермакова об основных задачах Белгазпромбанка

1 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Перед временной администрацией Белгазпромбанка стоит задача обеспечить стабильную работу банка, сохранить трудовой коллектив и остаться на тех же высоких позициях, которые он занимал ранее. Об этом рассказала журналистам руководитель временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, во время встречи глава государства очертил основные задачи для временной администрации, сделав акцент на необходимости обеспечить стабильную работу, сохранить трудовой коллектив и такое же высокое положение банка в стране, что было до введения временной администрации. "Основная задача, которая была поставлена перед временной администрацией - это обеспечить, чтобы работа банка была стабильной, чтобы обеспечивались платежи, обслуживание всех клиентов. Все это организовано. Наверное, благодаря тому, что не потеряна управляемость, и потому, что там работают грамотные, надежные специалисты, которые знают свое дело", - пояснила Надежда Ермакова. Она добавила, что, по оперативным данным за июль этого года, банк сумел получить значимую прибыль, это свидетельствует о качественной работе коллектива, эффективности его работы.

Отвечая на вопрос о будущем Белгазпромбанка, руководитель временной администрации сказала: "Банк может, способен работать. В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны".

Что касается переговоров с собственниками банка, то до настоящего времени контактов с временной администрацией не было. "Пока собственник не хочет разговаривать", - пояснила Надежда Ермакова.-0-