Стартапы смогут воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в "Великом камне"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартапы смогут воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом рассказал журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце 2020 года в "Великом камне" открылся центр трансформации научно-технических достижений. В течение первых двух лет различные стартапы смогут пользоваться всеми основными льготами резидентов парка, при этом сами они не будут являться резидентами "Великого камня". Эту возможность собираются закрепить в новом указе главы государства, который будет направлен на улучшение инвестиционного климата в индустриальном парке.

"На конкурсной основе, отобрав соответствующий проект, мы через 6 месяцев после прохождения инкубирования будем смотреть на его промежуточные результаты. Если они положительные, то мы этому проекту даем вырасти из идеи в коммерческий проект и возможность стать резидентом парка", - рассказал Александр Ярошенко.

По его словам, если стартапам не оказывается поддержка, то, как правило, выживает только один из десяти проектов. Если же государство и инвесторы помогают молодым компаниям, то уровень выживаемости достигает 70-80%.-0-