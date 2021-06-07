Лукашенко о развитии "Великого камня": исходить будем из интересов государства и инвесторов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад о перспективах развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Причина нашей сегодняшней встречи состоит в том, что правительство внесло нормативно-правовой акт (проект указа Президента) о совершенствовании определенных норм, которые связаны с управлением и деятельностью этого парка", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что экосистема "Великого камня" привлекательна особыми финансовыми условиями, развитой инфраструктурой, логистикой и географическим местоположением. Об этом говорит стабильный и поступательный рост количества резидентов (на 10-15% в год) и создаваемых производств.

"Льготные условия приличные в парке. И мы создавали этот парк, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь высочайшие технологии. Обучим наших людей этим технологиям. И опыт парка в производственных сферах перенесем на Беларусь. Это самое главное", - подчеркнул Президент.

Он поинтересовался, какой эффект для страны принесло создание индустриального парка и введение льготных финансовых условий для его резидентов. "Это очень важно. Нельзя принимать нормативно-правовые акты, тем более указы Президента, не убедившись в том, а какой результат был от прежних подобных решений", - добавил Александр Лукашенко.

В "Великом камне" уже реализуются проекты 69 резидентов с учредителями из 13 стран (от Китая до Германии, Швейцарии и США). Глава государства отметил, что индустриальный парк уже почти 10 лет существует в определенных правовых условиях. Практика показала, что отдельные направления правового регулирования, возможно, требуют уточнения и развития. Особенно для увеличения инвестиционных вложений и наращивания экономического эффекта парка для страны в целом. "Там уже целый город сложился со своими, можно сказать, не противоречащими Республике Беларусь нравами, моралью и производством", - констатировал Президент.

Подготовленным проектом указа предлагается скорректировать некоторые условия функционирования парка "Великий камень", а также улучшить регулирование бизнеса в нем. В частности, предлагается создание кластеров, поддержка инновационной деятельности. "Что касается кластеров, организационной структуры, если это важно и нужно - какие проблемы, мы будем идти этим путем, - сказал глава государства. - И второе - улучшение, поддержка инновационной деятельности. Что еще нужно к тому, что уже сегодня создано? Потому что льготные условия, режим в парке очень привлекательны. Возможно, мы чего-то не создали. Исходить будем исключительно из интересов инвестора и интересов наших экономики, государства, общества".

Александр Лукашенко подчеркнул, что предоставление дополнительных преференций инвесторам парка "Великий камень" должно быть выгодно с точки зрения интересов государства. "Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны", - отметил Президент.

Как рассказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, в развитие "Великого камня" всеми участниками уже вложено более $670 млн. При этом доля бюджетных вложений составила всего 5%, или около $31 млн, которые были направлены на инфраструктуру.

Парк ориентирован на четыре базовых кластера: автокомпоненты, электротранспорт и электрооборудование, медицинская продукция и оборудование, фармацевтика, комплексная логистика. Сейчас в индустриальном парке зарегистрированы 69 резидентов из 13 стран с заявленным объемом инвестиций более $1,25 млрд. Около половины из них уже запустили производства, что позволило создать свыше 1,66 тыс. рабочих мест.

На настоящий момент завершено строительство инфраструктуры на территории первоочередного освоения площадью 855 га. В ближайшие пять лет планируется приступить ко второму этапу развития парка (417 га), увеличить число резидентов до 170 и обеспечить инвестиционные вложения на уровне почти $1 млрд.

Для стимулирования в парке нового инвестиционного цикла подготовлен проект указа главы государства, направленного на улучшение инвестиционного климата. Среди предлагаемых изменений - упрощение административных процедур, придание большей самостоятельности органам управления парка, расширение видов деятельности.-0-