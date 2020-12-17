17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки налогов в 2021 году предлагается проиндексировать на 5,5%. Это предусмотрено законопроектом "Об изменении Налогового кодекса", сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"На прогнозные темп инфляции индексируются установленные в белорусских рублях ставки земельного, экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, подоходного налога в фиксированных суммах, единого налога с ИП и иных физлиц. Уровень индексации - 5,5%", - сообщил Дмитрий Кийко.

Одновременно на прогнозные уровень инфляции проиндексируют критерии выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

На 7,4% предусматривается индексация предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц.-0-