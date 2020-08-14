Стеклозаводы Беларуси наращивают выпуск тары для пищевой промышленности

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеклозаводы Беларуси наращивают выпуск тары в связи с увеличивающимися потребностями пищевой промышленности. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Скрипко подчеркнул, что главой государства поставлена задача по постепенному переходу на экологически чистую упаковку в пищевой промышленности. Под такой упаковкой подразумевается в первую очередь стеклянная. "Белорусские стеклозаводы за последние несколько лет увеличили мощность в два раза. Импорта (стеклянной тары. - Прим. БЕЛТА) осталось совсем немного, - отметил гендиректор. - Мы будем и дальше наращивать мощности и делать так, чтобы белорусы пользовались экологически чистой упаковкой".

Возможности белорусских предприятий по изготовлению этого вида продукции весьма широкие. Здесь готовы производить любую упаковку из стекла для нужд пищевой промышленности, начиная от баночек для детского питания и заканчивая бутылками для шампанского. "Потребности пищевой промышленности в стеклянной упаковке растут, и мы справляемся с обеспечением этой потребности", - сказал Юрий Скрипко.

Он также обратил внимание, что предприятие работает стабильно, без сбоев. "У нас непрерывный цикл, нам надо трудиться, - подчеркнул он. - Люди работают, и мы им за это благодарны".-0-

Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в Беларуси в ближайшее время Необходимость создания холдинга объясняется тем, что ранее были положительные примеры объединения производств, которые дали хороший результат.