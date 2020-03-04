Стороны готовы в краткие сроки отработать вопросы поставок нефти из балтийских портов в Беларусь по трубе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты готовы в кратчайшие сроки изучить и проработать вопросы по возобновлению трубопроводных поставок нефти из балтийских портов в Беларусь. Такая договоренность достигнута сегодня во время международного экспертного семинара в Белорусском институте стратегических исследований (БИСИ), передает корреспондент БЕЛТА.

Семинар проводился в формате chatham house. Достигнута договоренность отработать на уровне специалистов все вопросы. Они касаются определения наиболее оптимального как с точки зрения стоимости, так и временных затрат пути возобновления работоспособности трубопроводной системы, позволяющей доставлять нефть из балтийских портов в Беларусь. В ближайшее время будет создана рабочая группа по двум направлениям, техническому и юридическому, чтобы на базе полученной техинформации подготовить соглашение и выйти на межправительственный уровень. Участники семинара выразили готовность прорабатывать направления сотрудничества, чтобы обеспечить диверсификацию поставок энергоресурсов в Беларусь. Подчеркивалось заинтересованность в этом трех сторон - Беларуси, Латвии и Литвы.

Участие в семинаре приняли представители латвийских и литовских железных дорог, нефтеперевалочных, логистических компаний, портов, дипломаты. Белорусскую сторону представили руководство и эксперты концерна "Белнефтехим", Белорусской железной дороги, Ассоциации европейского бизнеса. Они обсудили среди прочего особенности текущей конъюнктуры мирового рынка углеводородов и прогнозы развития на ближайшее время и среднесрочную перспективу. Рассматривались также технические возможности, конкурентные преимущества и риски при организации поставок нефти в Беларусь через латвийский и литовский транзитные коридоры, возможные перспективные сценарии развития эффективной нефтепереработки в Беларуси.

Директор БИСИ Олег Макаров, открывая семинар, отметил, что мероприятие нацелено на обсуждение с отраслевыми экспертами из Беларуси, Литвы и Латвии их видения оптимальных опций поставок альтернативной нефти на белорусские НПЗ. Он напомнил, что накануне на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу Президент поставил ряд задач по диверсификации поставок нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья. "Наш интерес заключается в том, чтобы изучить ситуацию и сформировать понятную на перспективу позицию", - сказал директор БИСИ. Институт, по словам Олега Макарова, в рамках своей компетенции стремится держать руку на пульсе ключевых вопросов развития государства в целях информационно-аналитического обеспечения Президента и других высших должностных лиц по стратегическим аспектам внешней и внутренней политики. Во взаимодействии с партнерскими структурами БИСИ продолжит мониторинг актуальных вопросов диверсификации источников и логистики поставок углеводородного сырья в контексте обеспечения энергетической безопасности страны.-0-