Страхар: вступление Беларуси в ВТО позволит улучшить работу по диверсификации экспорта

28 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию позволит улучшить работу по диверсификации экспорта. Такое мнение высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время круглого стола для бизнес-сообщества по вопросам вступления Беларуси в ВТО, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила в Могилевском облисполкоме в гибридном формате - видеоконференции и личного присутствия представителей Могилевского облисполкома, предприятий и организаций города. Кроме этого, на встрече присутствовали представители Министерства иностранных дел и Министерства экономики.

Данное мероприятие - часть проекта "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала", финансируемого правительством Российской Федерации и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

"Могилевская область, как и вся Беларусь в целом, является экспортно ориентированной, мы традиционно продаем на экспорт более половины всей производимой продукции, а по многим предприятиям этот показатель превышает 70%, а отдельным - вообще близок к 100%. Потому вопросы продвижения нашей продукции на экспорт являются краеугольными и позволят обеспечить устойчивый рост экономики региона. Годовой объем экспорта товаров и услуг по Могилевской области превышает $2 млрд, при этом положительное сальдо внешней торговли составляет $850 млн. И вступление нашей страны в ВТО позволит улучшить работу по диверсификации экспорта", - подчеркнул Руслан Страхар.

Такая встреча в Могилевской области стала уже четвертой. Ее главная цель - повышение осведомленности бизнеса относительно процесса и последствий вступления страны в ВТО, изучение практических вопросов, связанных с продвижением белорусских товаров и услуг на внешние рынки.-0-