Страны ЕАЭС будут обеспечивать продбезопасность на основе общих принципов и подходов

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Документ закрепил намерения государств союза обеспечивать продовольственную безопасность за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли и снижения зависимости от импорта из третьих стран", - отметила Ия Малкина.

"Для этого страны нацелены повышать эффективность производства, развивать сотрудничество в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, селекции и семеноводства, а также племенного животноводства", - пояснила официальный представитель ЕЭК.-0-