Страны ЕАЭС будут проводить апробацию новых пород сельхозживотных по единым правилам

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила порядок проведения апробации новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"После вступления документа в силу уполномоченными органами союзных стран будет использоваться единый алгоритм обследования созданных селекционерами новых пород, типов, линий, кроссов животных на соответствие минимальным требованиям для их последующего официального утверждения", - пояснили в ЕЭК.

"Принятие порядка обеспечит признание государствами-членами результатов апробации создаваемых селекционных достижений в области племенного животноводства на территории союза и объективность вносимой информации в части указания пород, типов, линий и кроссов в племенных свидетельствах, генетических сертификатах, паспортах племенных животных, а также при обмене между государствами ЕАЭС сведениями о племенных животных и селекционных достижениях", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

В документе определены селекционные достижения в области племенного животноводства, подлежащие апробации, условия, при которых они допускаются к апробации, минимальная численность апробируемого поголовья племенных животных и заводских линий в селекционных достижениях, необходимая для проведения их апробации, а также показатели, по которым исследуются апробируемые животные. Данный нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в ЕАЭС, которое подписано главами правительств в октябре 2019 года.

"Решение Коллегии ЕЭК, по мнению экспертов, окажет положительное влияние на развитие породообразовательного процесса и селекционной работы в странах Евразийского экономического союза", - добавили в пресс-службе.-0-