Страны ЕАЭС достигли консенсуса по вопросам общего энергорынка

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители стран Евразийского экономического союза согласовали позиции по ряду принципиальных вопросов, связанных с формированием общего электроэнергетического рынка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Консультативного комитета по электроэнергетике, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева.

"Представители уполномоченных органов и энергетических компаний евразийской "пятерки" нашли консенсус по ряду вопросов, требующих первоочередного урегулирования для подготовки правил функционирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза", - проинформировали в ЕЭК. В частности, положительный результат достигнут в вопросах транзита электроэнергии, не связанного с ее торговлей на общесоюзном рынке. На заседании речь шла об учете и регулировании такой межгосударственной передачи электроэнергии. Также страны ЕАЭС обсудили идею создания оператора общего электроэнергетического рынка и согласились, что изучение инициативы представителей Казахстана будет продолжено.

"Вместе с этим члены Консультативного комитета по электроэнергетике одобрили проект плана мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в части, касающейся формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, и рассмотрели возможность создания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов в сфере энергетики", - добавили в пресс-службе.-0-