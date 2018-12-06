Страны ЕАЭС не согласовали нормативы ввозных пошлин. Что предлагает Беларусь?

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Главы государств Евразийского экономического союза сегодня на саммите в Санкт- Петербурге не согласовали нормативы распределения ввозных таможенных пошлин, работа по этому вопросу продолжится, сообщил сегодня журналистам председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны достаточно подробно обсудили этот вопрос, однако так и не пришли к консенсусу. По словам Тиграна Саркисяна, есть различные подходы к разработке нормативов по распределению ввозных таможенных пошлин. Один из них, например, заключается в том, чтобы договориться один раз и больше не возвращаться к этому вопросу. "Потому что когда формируется общий рынок, очень сложно вести объективную статистику, какая страна сколько товаров импортирует для собственного потребления", - пояснил он.

Однако Беларусь не согласна с таким подходом. По ее мнению, нормативы нельзя фиксировать на бессрочной основе, ведь экономическая ситуация в мире динамична, и государства должны иметь возможность регулярно пересматривать размеры ввозных таможенных пошлин. Пересчитывать их можно раз в три года.

У белорусской стороны есть несколько предложений по решению этого вопроса. Страна предлагает пересмотреть действующие нормативы на базе статистики за 2016-2018 годы и ввести новые с 2020 года. Ведь в любом случае к этому вопросу придется еще вернуться в 2019 году, к концу которого истекает срок действующих правил.

Пока нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.

Беларусь хочет пересчитать нормативы по нескольким причинам. Они связаны с вступлением России и Казахстана в ВТО, снижением общей ставки единого таможенного тарифа, наличием и появлением новых изъятий, переориентацией и ростом импорта.

При всех методиках расчета нормативы распределения пошлин для Беларуси будут увеличены в среднем на 1%. На прошедшем недавно в Минске заседании Евразийского межправительственного совета в качестве компромисса Тигран Саркисян предлагал возместить этот недополученный процент путем пропорционального уменьшения нормативов для сторон. Сама Беларусь готова поддержать этот вариант, однако другие страны пока отвергают такое предложение.

Беларусь также не против рассмотреть увеличение норматива для себя на 0,75% за счет пересмотра нормативов для основных экономик ЕАЭС - России и Казахстана. Но и здесь, по-видимому, пока не удалось прийти к консенсусу.

Для страны важно решить эту проблему, потому-то ей необходимо минимизировать свои потери от отрицательного сальдо во взаимных расчетах по пошлинам. Если в 2015 году оно составляло $44,7 млн, то в 2018-м - уже $80 млн.

"Мы продолжим работу над поиском общего решения, которое будет приемлемым для всех пяти стран, и на очередном заседании доложим о проделанной работе", - резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.-0-