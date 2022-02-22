Страны ЕАЭС обсуждают более 300 поправок в Таможенной кодекс

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза обсуждают более 300 поправок в Таможенной кодекс ЕАЭС, в том числе по регулированию сферы интернет-торговли. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов сегодня во время видеомоста между столицами стран союза, состоявшегося в преддверии намеченного на 25 февраля заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Максат Мамытканов отметил, что Таможенный кодекс ЕАЭС действует уже 5 лет, за это время возникла необходимость внесения в него изменений и дополнений. "Все страны ЕАЭС признали необходимость скорейшего внесения поправок в Таможенный кодекс", - сказал он.

По словам министра ЕЭК, одна из самых обсуждаемых тем в связи с этим - развитие интернет-торговли, чему в немалой степени способствовали ограничения, вызванные пандемией COVID-19. Он пояснил, что стороны предлагают ввести институт национальных уполномоченных операторов в сфере интернет-торговли. "Эти уполномоченные операторы будут организовывать все бизнес-процессы, связанные с интернет торговлей, уплатой необходимых пошлин и т.д.", - пояснил Максат Мамытканов.

Он также добавил, что стороны активно обсуждают изменения в Таможенный кодекс, связанные с переработкой морепродуктов.-0-

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