Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств в газовой сфере

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза определили принципы гармонизации национальных законодательств в газовой сфере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам прошедшего 1 октября в Ереване заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Члены Высшего Евразийского экономического совета одобрили проект распоряжения "О гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами", - отметили в пресс-службе. - Программой формирования и планом мероприятий по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, утвержденными решением ВЕЭС в декабре 2018 года, предусмотрены подготовка в 2019 году перечня нормативных правовых актов государств-членов в этой сфере, подлежащих гармонизации, и определение принципов гармонизации. Распоряжение Высшего Евразийского экономического совета предусматривает при необходимости и по мере разработки актов, касающихся формирования общего рынка газа союза, на основании предложений государств-членов подготовку перечня национальных нормативных правовых актов в сфере транспортировки и поставки газа между странами ЕАЭС, подлежащих гармонизации. Документ определил принципы гармонизации законодательства государств-членов в этой сфере".-0-