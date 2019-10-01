Страны ЕАЭС предварительно согласовали увеличение норматива по таможенным пошлинам для Беларуси

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза предварительно согласовали увеличение для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"В результате сегодняшних дискуссий пока предварительно договорились, что норматив для нас увеличится на 0,3% - это будет 4,86%, если брать общую сумму. Если в деньгах, это примерно $40-50 млн дополнительных поступлений в белорусский бюджет. Мы считаем, что это определенная победа", - сказал Дмитрий Крутой.

Норматив для белорусской стороны будет увеличен за счет Казахстана или России. Поэтому двум странам необходимо сперва договориться между собой, каким образом они поделятся своими процентами, и только потом будет принято окончательное решение.

По словам министра, на заседании главы государств также условились, что в ближайшем будущем эти нормативы пересматриваться не будут, по крайней мере, до появления новых членов ЕАЭС.

Работа по пересмотру нормативов ведется с 2017 года, каждая страна отстаивает наиболее выгодный для себя вариант. Эти вопросы неоднократно обсуждались на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета. Однако пока странам удавалось лишь сблизить подходы к определению методики расчета нормативов распределения.

"Спор возникал, за какой период брать новые нормативы. Здесь было несколько вариантов: кто-то говорил, что от начала создания Таможенного союза в 2010 году, кто-то настаивал, чтобы статистические данные о внешней торговле брались с начала функционирования Евразийского экономического союза. В итоге долгих дебатов и дискуссий было решено, что для Беларуси этот норматив должен увеличиваться", - рассказал Дмитрий Крутой.

Сейчас нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.-0-