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27 октября 2020, 16:06

Страны СНГ планируют создать ассоциацию органов регулирования безопасности в области атомной энергии

Фото Министерства энергетики
Фото Министерства энергетики

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциацию органов регулирования безопасности в области использования атомной энергии и организаций, осуществляющих их научно-техническую поддержку, планируется создать на пространстве Содружества Независимых Государств. Проект меморандума о формировании ассоциации одобрен на 21-м заседании комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, которое прошло сегодня в формате видеоконференции под руководством председателя комиссии, заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

С инициативой создать ассоциацию ранее выступила белорусская сторона.

Планируется, что новая структура будет содействовать развитию сотрудничества по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ, оказанию экспертной поддержки при совершенствовании системы регулирования и законодательства, укреплению связей между организациями научно-технической поддержки.

Фото Министерства энергетики
Фото Министерства энергетики

"Инициатива очень важная, особенно для стран-новичков, которые реализуют свои первые ядерные программы. Такие ассоциации есть в Европе, видна эффективность их работы, в том числе и на международной арене, - отметил Михаил Михадюк. - Такой формат взаимодействия в рамках СНГ позволит расширить партнерство и скоординировать работу регулирующих органов".

В свою очередь начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская добавила, что создание ассоциации позволит более эффективно выстроить работу по обмену опытом. В том числе по вопросам разработки нормативных требований в области ядерной и радиационной безопасности, методик проведения инспекций на площадках АЭС, а также экспертиз безопасности. Важными также являются вопросы регулирования в сфере обращения с радиоактивными отходами, подготовки кадров для регулирующих органов и другие.

На заседании комиссии рассмотрены итоги реализации Рамочной программы сотрудничества стран СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях "Сотрудничество "АТОМ - СНГ", ход выполнения Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".

Речь также шла о деятельности базовой организации стран СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов. Было отмечено, что экспертами международных рабочих групп комиссии подготовлены проекты новых документов, которые определят ее дальнейшую деятельность - Рамочная программа сотрудничества государств - участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2030 года и план мероприятий по реализации Рамочной программы сотрудничества государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период 2021-2025 годы. Планируется, что эти документы будут приняты на заседании Совета глав правительств СНГ в ноябре этого года.-0-

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Теги
атомная энергетика Министерство энергетики СНГ
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