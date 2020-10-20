Стратегию развития ЕАЭС вынесут на рассмотрение президентов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект стратегии развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет вынесен на рассмотрение президентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщает ТАСС.

"ЕАЭС помог странам осознать стратегии развития, объединить их в стратегию развития ЕАЭС. Проект этой стратегии у нас готов, мы его жарко обсуждали несколько месяцев, будем выносить его на высший совет, чтобы президенты одобрили", - сказал председатель правительства.

По мнению главы Кабмина РФ, пандемия коронавируса сплотила страны союза. Мишустин напомнил, что главными в ЕАЭС являются четыре свободы - движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "Цифровая платформа ЕАЭС - над ней работает Евразийский банк развития - должна дать такую свободу", - подчеркнул премьер-министр РФ. В качестве примера он привел разработку мобильного приложения для свободного движения рабочей силы, чтобы любой житель союза мог свободно трудоустроиться.

По оценке премьер-министра РФ, участники ЕАЭС выигрывают от кооперации. "У Кыргызстана, Армении был значительный рост ВВП после вступления в ЕАЭС", - отметил Мишустин.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.-0-