Стратегию развития производственно-хозяйственных систем обсудят экономисты из шести стран в Гомеле

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ХI Международная научно-практическая конференция "Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем" пройдет в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого 21-22 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Форум объединит представителей более 25 вузов Беларуси, России, Украины, Польши, Туркменистана и Ливии. Также запланировано участие заинтересованных из бизнес-сектора Беларуси и Польши, руководителей и специалистов органов государственного управления и научно-исследовательских лабораторий. Среди участников конференции 11 докторов наук и 38 кандидатов наук.

Откроет встречу пленарное заседание. Далее в тематических секциях ученые и специалисты представят свои доклады, обменяются опытом научно-практической деятельности по актуальным направлениям. В частности, будут затронуты аспекты развития хозяйственных систем с обозначением тенденций, приоритетов, факторов и инструментов структурных реформ. В числе заявленных тем и реформирование производственных систем, стратегия и тактика развития отраслей экономики, проблематика маркетинговых исследований и логистики в управлении предприятиями. Заявлено 70 докладов, 32 из которых представят зарубежные гости.

В завершение конференции ГГТУ имени П.О. Сухого и торгово-промышленная палата Польши планируют заключить договоренность о продолжении сотрудничества. Документом предусмотрена производственная практика студентов гомельского вуза на польских предприятиях.

Среди целей форума - поиск и обсуждение направлений и инструментов проведения структурных реформ региональных экономик Беларуси, России, Польши, Украины, Туркменистана с учетом глобальных и региональных аспектов, приоритетов, тенденций и факторов их развития, а также повышение эффективности взаимодействия науки, государственного управления и реального сектора экономики.

Организуют конференцию Министерство образования, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого и областная организация общества "Знание". -0-