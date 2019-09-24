Строительная выставка "Будпрагрэс-2019" открывается в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный строительный форум - международная специализированная выставка "Будпрагрэс-2019" - открывается в Минске, он продолжится по 27 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Под куполом футбольного манежа и на открытой площадке разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Свои новинки представят более 150 ведущих строительных компаний из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран.

Тематическое наполнение экспозиции охватывает практически все направления строительства, проектирования, дизайна, благоустройства и озеленения территорий. Около 30 участников продемонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику.

Неотъемлемой частью выставки станет программа деловых мероприятий, которая будет интересна всем, кто связан со строительством, архитектурой и дизайном, производством и продажей оборудования, инженерных систем, материалов и растений для оформления и декора.

В числе отечественных компаний, принимающих участие в выставке, ОАО "Березастройматериалы", РУПП "Гранит", ГП "Управляющая компания холдинга "БЦК", ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль", ОАО "Речицкий метизный завод", ОАО "Стеклозавод "Неман", ОАО "Домановский производственно-торговый комбинат", ОАО "Горынский комбинат строительных материалов", ОАО "Радошковичский керамический завод", ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".-0-