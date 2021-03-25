Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси строительству современного, качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, посещая с рабочим визитом УП "Жабинковская ПМК-10", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Глава ведомства ознакомился с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, его экспортным потенциалом и условиями труда работников, а на встрече с трудовым коллективом обсудил итоги VI Всебелорусского народного собрания и вопросы, касающиеся не только развития предприятия, но и отрасли в целом. "В рамках ВНС прозвучало много полезных инициатив и предложений от делегатов. Отрадно отметить, что большинство из них были поддержаны, а некоторые уже реализуются. На мой взгляд, собрание стало масштабной диалоговой площадкой, где абсолютно каждый участник мог обозначить волнующие его или граждан вопросы", - отметил Руслан Пархамович.

Говоря о развитии строительной отрасли, министр подробно остановился на целях и задачах на ближайшую пятилетку. "Строительству современного, качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание. Это касается всех без исключения регионов страны. Ежегодно мы будем наращивать темпы строительства и к 2025 году планируем строить около 4,5 млн кв.м жилья в год. При этом все объекты будут построены с использованием передовых технологий и материалов", - подчеркнул глава ведомства.

В пресс-службе министерства отметили, что встреча прошла в открытом формате, представители предприятия задавали вопросы, касающиеся развития региона, цен на строительные материалы, обновления изношенного парка машин, а также объемов работ.-0-