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09 ноября 2021, 11:11

Субботин: Беларусь обеспечивает себя продовольствием и активно наращивает экспорт

Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечивает себя продовольствием и активно наращивает экспорт. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин на полях международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы можем обеспечить себя продовольствием на 100%, более того, все излишки стараемся максимально продать за рубеж нашим партнерам. На фоне мировой турбулентности спрос на продовольствие на зарубежных рынках увеличивается, цены идут вверх. Экспорт белорусского продовольствия за 9 месяцев вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $4,7 млрд. Увеличивается и положительное сальдо", - сказал Александр Субботин.

По его словам, активно идут поставки на различные рынки, в том числе в страны Европейского союза, Африки. "Мы планировали, что где-то к $6 млрд экспорта подберемся, надеюсь, мы этой цифры достигнем по итогам года", - добавил вице-премьер.

Александр Субботин также затронул тему цен на продукты питания. "Да, есть мировая тенденция роста цен на продовольствие, но мы отслеживаем ситуацию на внутреннем рынке, чтобы изменение цен было в рамках здравого смысла. Стараемся не допустить роста цен за счет увеличения маржинальности торговых сетей. Основная цель - чтобы обычный человек, приходя в магазин, не почувствовал турбулентности на рынке", - подчеркнул он.-0-

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