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27 октября 2021, 15:35

Субботин: стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы достаточно активно в этом году шли к завершению уборочной и подготовке к посевной следующего сезона. Вчерашние поручения Президента, конечно же, придадут еще большее напряжение этому процессу. Подтверждение тому - проводимое сегодня селекторное совещание с регионами. Мы сверим часы, определим, какие проблемы есть, где нужно добавить, подтянуться. Топлива и удобрений хватает, механизаторы на местах, техника работает в поле, а если ломается, то оперативно чинится. Создан банк данных по недостающим запчастям", - сказал Александр Субботин.

В Беларуси почти завершена уборка картофеля. "Также убрано две трети кукурузы на зерно. Прогноз на урожай достаточно оптимистичный. Уже более 1,1 млн т зерна кукурузы мы положили в закрома, рассчитываем, что добавим еще несколько сотен тысяч тонн. Кроме того, собрали уже более 2,6 млн т сахарной свеклы. Активно убираем овощи. Осталось эти темпы не растерять и успешно завершить в установленные сроки (к 7 ноября) основную массу работ", - отметил вице-премьер.

Александр Субботин подчеркнул, что стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами. "Мобилизованы все возможные мощности по уборке. Стараемся в нынешний идеальный погодный отрезок убрать как можно больше", - добавил он.

Вице-премьер обратил внимание на то, что урожайность кукурузы в стране в этом году выросла. "В связи с изменением климата, более теплыми погодными условиями кукуруза становится более комфортной для возделывания на нашей территории. Эта культура занимает достойную нишу в нашем продовольственном каравае", - заметил он.-0-

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сельское хозяйство Субботин
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