Судан намерен выделить Беларуси второй участок для добычи золота

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Судан намерен в ближайшее время выделить Беларуси второй участок для добычи золота, расположенный недалеко от Нила. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык накануне белорусско-суданских переговоров на высшем уровне.

"Участок расположен ближе к реке Нил, и, по предварительной информации, особенно с учетом близости водных запасов, здесь целесообразна разработка золота, - сказал Андрей Худык. - Суданская сторона пообещала выделить этот участок буквально в ближайшее время".

Министр отметил, что в случае принятия положительного решения суданской стороной геолого-разведочные работы будут одновременно вестись и на первом участке.

В настоящее время в Судане зарегистрировано соответствующее белорусское предприятие.

Говоря о перспективах, как можно будет распоряжаться добытым золотом, Андрей Худык рассказал, что в настоящее время тщательно изучается законодательство Судана. По предварительной информации, при уплате взноса 20% остальное можно будет получить в собственность. "На сегодняшний день пока рано говорить о конкретных условиях", - добавил он.

Сегодня во Дворце Независимости состоятся переговоры президентов Беларуси и Судана, во время которых планируется обсуждение всего спектра белорусско-суданского взаимодействия. -0-