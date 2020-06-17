Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года. Она составит десятки и десятки миллионов долларов. Об этом сегодня журналистам сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол прокомментировал подготовку соглашения между Министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти. Речь идет о компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета. "Надо полагать, что окончательную сумму компенсации или, скажем, льготирования поставок российской нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года мы будем знать, сколько всего потребили два НПЗ и просто помножить эту сумму поддержки", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Помножим объем той нефти, который будет поставлен, на ту цифру, которая будет в ближайшее время закреплена в соглашениях, которые будут подписаны. Это просто будет арифметическое перемножение", - продолжил он.

"Мы доложим, как только будет закрыт баланс этого года, без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энергонефтяной сфере Беларуси", - добавил посол.

Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных компаний из России приостанавливались с 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле поставки от крупных НК возобновлены, была достигнута договоренность, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов. В Минфине Беларуси 25 марта сообщали о начале работы над механизмом межбюджетных нефтяных расчетов.

"Нет никаких сомнений, что такая договоренность будет подтверждена письменным соглашением, дополнительным протоколом. Это тоже итог особого союзнического отношения российской стороны к братской Беларуси. Это серьезные шаги в поддержку того запроса, который был обозначен из Минска в конце ушедшего - начале этого года. Сумма значительная", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Он напомнил, что осенью прошедшего года были согласованы балансы поставок. Предполагалось, что объем поставляемой нефти в Беларусь будет от 18 до 24 млн т по году.-0-