Сумма уплаченных резидентами ПВТ налогов за 9 месяцев выросла более чем в 1,5 раза

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма уплаченных резидентами Парка высоких технологий налогов за 9 месяцев выросла более чем в 1,5 раза. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Клепча, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году увеличилось количество резидентов Парка высоких технологий. Их число уже превысило 1 тыс. Сумма уплаченных ими налогов увеличилась более чем в 1,5 раза и за 9 месяцев составила Br540 млн. Это около 2,3% от доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами", - сказал Игорь Клепча.

По его словам, налоговая служба сегодня формирует практически 70% государственного бюджета, в том числе около 50% республиканского и в полном объеме местные бюджеты. "За 9 месяцев более половины поступлений, контролируемых налоговыми органами, сформированы за счет организаций негосударственного сектора экономики. По всем категориям субъектов хозяйствования наблюдается рост по сравнению с уровнем прошлого года. Если рассматривать структуру плательщиков налогов в разрезе масштаба бизнеса, более 80% относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. Ими обеспечивается 35% доходов бюджета", - проинформировал первый замминистра.

По его словам, наиболее привлекательным режимом на протяжении долгого времени является упрощенная система налогообложения. Без малого 60% субъектов хозяйствования применяют данный режим. За 9 месяцев от данной категории плательщиков поступило около 5% доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами.

"За последние годы налоговой службой выстроена эффективная система сбора налогов в бюджет всех уровней. Как результат, выросла доля платежей, уплаченных в добровольном порядке. В текущем году она составляет практически 98,8% - это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. В свою очередь задолженность по налогам и сборам действующих субъектов хозяйствования и физических лиц по отношению к плановым доходам бюджета на протяжении ряда лет не превышает 0,5%", - резюмировал Игорь Клепча.-0-