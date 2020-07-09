Сведения из базы доходов граждан используются для предварительного заполнения деклараций - МНС

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА пояснила, как используется база доходов граждан.

"Конечно, налоговый орган в первую очередь контролирует полноту и своевременность поступления налогов в бюджет. Но есть и вторая сторона: сегодня налоговый орган - это сервисная служба, которая оказывает всевозможные услуги плательщикам", - отметила Светлана Шевченко.

Например, информация из базы доходов граждан используется для предварительного заполнения декларации по подоходному налогу. Это делает налоговый орган, физлицу остается только сверить данные и отправить декларацию. "Когда такая возможность появилась, количество поданных деклараций возросло на 5 тыс. Это не говорит о том, что граждане уклонялись от уплаты налогов или подачи деклараций. В силу незнания законодательства, может, забывчивости, так происходило. Этих граждан все равно потом привлекали к налогообложению, но следовали санкции, пени. База доходов позволила достичь такого эффекта, когда граждане исполнили свои обязательства", - пояснила замминистра.

"Налоговая служба прежде всего преследовала цель расширения электронных услуг для плательщика и сокращения его затрат на сбор различного рода сведений, которые необходимы для предоставления в тот или иной госорган. Это основное направление, ведь удобно получить сведения в одном госоргане без хождения по кабинетам", - добавила Светлана Шевченко.

Замминистра обратила внимание на то, что налоговая служба всегда собирала сведения о доходах граждан. Эта информация содержалась в различных источниках, теперь сведения из различных баз объединены в одну платформу. Банки и почтовые отделения предоставляют данные о денежных переводах, нотариальные конторы - о заключаемых сделках с имуществом, имуществе, полученном в наследство. Налоговый орган получает сведения от госорганов, которые регистрируют сделки с имуществом (например, продажа квартир, дач, земельных участков). Имеются сведения и о стоимости проданных автомобилей.-0-

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