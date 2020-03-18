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18 марта 2020, 20:30

Светлогорский ЦКК впервые отправляет сульфатную беленую целлюлозу в Китай по железной дороге

Фото пресс-службы концерна "Беллесбумпром"
Фото пресс-службы концерна "Беллесбумпром"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский ЦКК сегодня приступил к первой отгрузке сульфатной беленой целлюлозы железнодорожным транспортом в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Прямо с территории предприятия началась загрузка 41 сорокафутового контейнера на железнодорожные платформы государственного предприятия "Белинтертранс" общей вместимостью более 1 тыс. т целлюлозы. Железнодорожный состав доставит груз непосредственно покупателю в китайском городе Чэнду. "Осуществить это удалось при содействии Белорусской железной дороги по инициативе "Пояс и путь". Железнодорожный транспорт - более выгодный вариант по сравнению с традиционно сложившимся способом доставки через морские порты. Это новое и на сегодняшний день самое оптимальное логистическое решение по доставке продукции комбината в Китай", - подчеркнули в пресс-службе.

Существенно сократился срок доставки. Если ранее, используя морские пути, требовалось 1,5-2 месяца, то железнодорожным составом груз прибудет к месту назначения за 16 суток. Кроме того, при сложившейся схеме доставки целлюлозы в Китай морским путем в логистической цепочке дополнительно используется железнодорожный транспорт. Груз необходимо доставить в порт, там его перегрузить из крытых вагонов в сорокафутовые контейнеры. Помимо длительности по времени, в схеме, где существуют перегрузки товара, не исключено его повреждение, а это дополнительные риски. "Помимо этого, для Светлогорского ЦКК крайне важна экономия затрат при реализации продукции. Новая схема доставки позволит сократить стоимость логистики в Китай на 35%", - отметили в пресс-службе.

Загрузка контейнеров займет 2-3 дня, после чего состав отправится в путь. После доставки груза потребителю стороны дадут оценку этой схеме и примут решение о ее применении на постоянной основе.

Китайский рынок для Светлогорского ЦКК сейчас является основным. За январь-февраль текущего года в Китай уже экспортировано около 19,5 тыс. т целлюлозы. С учетом начала отгрузок железнодорожным транспортом на предприятии рассчитывают, что объемы будут прирастать более ритмично. В целом, за два месяца этого года Светлогорский ЦКК реализовал более 38,1 тыс. т целлюлозы на рынки девяти стран, в том числе на внутренний рынок поставлено 4 тыс. т.

Решается также вопрос по оптимизации схемы поставки сырья (балансовой древесины) на комбинат. С учетом существенного увеличения объемов производства и выхода на непрерывный режим работы предприятию требуется ритмичная поставка достаточно крупных объемов древесного сырья - 5,5 тыс. куб.м в сутки. Древесина доставляется на завод преимущественно железнодорожным транспортом. При этих объемах важны такие показатели, как вместимость железнодорожных составов и скорость их разгрузки. Поэтому использование обычных железнодорожных полувагонов, в которые можно загрузить порядка 43 куб.м древесины, при таких объемах стало менее рациональным.

Совместно с Министерством лесного хозяйства и Белорусской железной дорогой было выработано решение о поставке сырья на Светлогорский ЦКК специализированным железнодорожным составом с вагонами-лесовозами вместимостью до 65 куб.м каждый. На разгрузку такого состава требуется в три раза меньше времени по сравнению с разгрузкой обычных полувагонов. "Учитывая, что Светлогорский ЦКК ежегодно будет потреблять порядка 2,5 млн куб.м древесины, требуется четкая, бесперебойная и ритмичная доставка сырья. Выработанная схема призвана это обеспечить", - добавили в пресс-службе.-0-

Фото пресс-службы концерна "Беллесбумпром"

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железнодорожный транспорт Китай предприятие Светлогорск
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